Николаевская фехтовальщица Харлан стала серебряным призером этапа Кубка мира в Афинах

Украинская саблистка Ольга Харлан стала серебряным призером этапа Кубка мира в Афинах, Греция.

Об этом сообщает НФФУ.

Будучи шестым номером мирового рейтинга FIE, Харлан начала выступление сразу в 1/32 финала, где не испытала проблем с Татьяной Приходько из Казахстана, закончив бой со счетом 15:5.

Далее уроженка Николаева победила Элоизу Пассаро (15: 9) из Италии, с таким же счетом обыграла француженку Мано Брюне, а в поединке за выход в полуфинал одним ударом выиграла у хозяйки дорожек Теодоры Коунтоура (15:14).

В 1/2 турнирной таблицы Харлан разобралась с 17-летней Лизой Пустаи, которая десять дней назад впервые стала чемпионкой Европы среди юниоров на континентальном первенстве в Фоджи, Италия.

В финале Ольга встретилась с действующей чемпионкой мира из России Софией Поздняковой. В решающем поединке наша фехтовальщица проиграла со счетом 10:15.

Таким образом лидер сборной Украины впервые в сезоне завоевала медаль Кубка мира. Ранее Харлан стала бронзовым призером Гран-при Каира.

Напомним, ранее Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на Гран-при в Каире.