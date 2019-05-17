Свитолина заплатила 12 тысяч евро за операцию для 16-летней теннисистки, получившей тяжелую травму

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина заплатила 12 тысяч евро за операцию для 16-летней Дарьи Лопатецкой, которую называют одной из самых перспективных теннисисток Украины.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

Дарье всего 16 лет, но она уже наделала шума в мире тенниса. Украинка занимает 231 место в рейтинге WTA, не сыграв еще ни одного турнира WTA. Украинка выиграла пять одиночных титулов ITF. А в 15 лет стала самой юной спортсменкой, входящей в Топ-500 мировой классификации. Лопатецкая – одна из девушек из нового теннисного поколения Украины. В июне Дарья должна была дебютировать на юниорском Roland Garros.

На прошлой неделе Лопатецкая получила травму – разрыв мениска – и не смогла продолжить выступление на турнире ITF в Риме. Денег на срочную операцию не было. Ее стоимость – 12 тысяч евро. Пришлось публично просить помощи. Семья девушки опубликовала открытое письмо и обратилась к общественности за помощью в сборе средств. Вчера Дарью прооперировали. Сейчас девушка находится в больнице в Италии. Подробностями операции поделилась сестра Дарьи Мария:

- Все прошло успешно. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нашу семью. Также хотим отдельно поблагодарить Элину Свитолину, которая оплатила операцию. Сейчас Дарья находится в клинике и некоторое время она будет оставаться там. Реабилитация требует больших усилий для нее и финансовых затрат для нас.

Лопатецкая и Свитолина Первая ракетка Украины Элина Свитолина пока никак не комментирует свой поступок. Теннисный меценат и бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов подтвердил – операцию оплатила Элина Свитолина. Он считает виновной в случившейся травме маму юной теннисистки.

«Теперь жестко, но правду – пока мама Даши, Анна Филоненко, будет заниматься организацией тренировочного и соревновательного процессов, заставляя дочь играть по 3-4 недели подряд на турнирах – ничего не будет. Заслуженный тренер Украины, директор «Уникорта» Валерий Бурко и тренеры Игорь Прудкин и Денис Лелеко обязаны найти в себе силы полностью отстранить маму Даши, которая гонится за быстрыми деньгами, жертвуя здоровьем дочери, от тенниса. Ну вы же – профи! Иначе мы потеряем Дашу».

«Мотивация серий по 3-4 турнира подряд с осени прошлого года понятна – войти к 1 мая в Топ-200, что дает право играть квалификацию взрослых «Ролан Гаррос», «Уимблдона» и US Open. Но зачем? В 16. Мамина гонка закончилось окончанием этого сезона для Даши в мае, я не знаю случаев восстановления после такой операции быстрее 6 месяцев», – эмоционально написал на своей страничке в Facebook Сапронов.

Экс-менеджер Элины Свитолиной Всеволод Кевлич в комментарии «Tribuna.com» назвал график Лопатецкой «самоубийством».

- За неделю до травмы я назвал его «самоубийством» в разговоре с ее тренером. Мне трудно ответить, почему они это позволяли. Мама сама находила деньги – они не в силах были ей отказывать. Травма не очень страшна по итогу. Но никто не знает, как психика воспримет. Бесстрашие в игре может быть навсегда потеряно. На восстановление после операции минимум 6 месяцев. Перспективы Лопатецкой до травмы были очень хорошими. Не так быстро, как она поднималась, но это была потенциально игрок №1 в мире, – считает Кевлич.

Справка:

Мениск – хрящевая прокладка, которая выполняет роль амортизатора в суставе, а также стабилизирует коленный сустав.