МФК «Николаев» разгромил «Сумы» 8:0, один из голов едва не забил защитник Порох вратарю Зеленскому

МФК «Николаев» 19 мая в первой лиге разгромил в гостях ФК «Сумы».

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Сумы» - МФК «Николаев» - 0:8 Голы: 60, Яцюченко (автогол) – 18, 44, 67, Радченко, 37, Ковалев, 54, Кравченко, 74, Берко, 83, Сартина. С: Н. Зеленский (84, Друзь), Веремеев (61, Безродный), Радомский, Божий, Курусь, Керножицкий, Шморгун, Шаповаленко, Яцюченко, Гречихин, Андрусенко. и: Крюков, Билык (46, Порох), Кушниренко (58, Назаренко), Ляшевский, Цапий, Куксенко (62, Семенина), Витенчук, Ковалев (81, Сартина), Радченко, Кравченко (81, Войцеховский), Берко. Предупреждения: Веремеев – Цапий, Кушниренко, Берко, Сартина.

Николаевцы играли против одного из явных аутсайдеров и воспользовались случаем, чтобы улучшить разницу забитых-пропущенных мячей (после поединка она стала +4). Главный тренер николаевцев Щищенко после прошлого матча хотел, чтобы Радченко играл более креативно и нападающий МФК отличился хет-триком – два гола забил, когда его вывели на пустые ворота, а еще один закрутил под перекладину.

Практически во всех эпизодах николаевцы были намного сильнее соперника, и под каждый гол «раскатывали» сумчан. Пятый гол вышел немного политическим – подачу с углового должен был завершать защитник николаевцев Порох, но мяч попал в набегавшего игрока «Сум» и залетел в ворота голкипера Зеленского.

Этот чемпионат николаевцы завершат 25 мая в домашнем матче против победителя первенства – «Днепра-1».