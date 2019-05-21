Николаевская спортсменка благодаря болевому приему стала чемпионкой Европы по самбо

Николаевская спортсменка Анна Антикало завоевала свое первое «взрослое» золото на чемпионате Европы по самбо.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на сайт Николаевского городского совета.

В испанском городе Хихоне 19 мая завершился чемпионат Европы среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо. В категории до 68 килограммов первый «взрослый» финал состоялся у Анны Антикало, которая завоевала чемпионский титул. Воспитанница ФСО «Динамо» досрочно победила Ольгу Намазову из Беларуси благодаря болевому приему.

Украинскую команду представляли 27 спортсменов, которые в течение трех дней соревнований завоевали 20 медалей. Это второй результат в общем зачете.

Напомним, ранее Антикало завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате Украины по дзюдо.