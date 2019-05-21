Умер легендарный автогонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Мир автоспорта потерял одного из великих героев. Трёхкратный чемпион мира, неисполнительный директор команды «Mercedes» Ники Лауда скончался 20 мая в окружении членов семьи. Ему было 70 лет.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на сайт «F1news.ru».

«Его уникальные достижения в качестве спортсмена и предпринимателя останутся навсегда. Его неутомимый интерес к жизни, его прямолинейность и смелость остаются образцом для подражания для всех нас», - сказано в заявлении семьи Ники Лауды.

После серьезной аварии на Нюрбургринге в 1976 у Лауды не раз возникали серьёзные проблемы со здоровьем, вызванные последствиями ожогов и других травм, полученных при нахождении в горящей машине.

«На втором круге гонки машина Лауды сорвалась с трассы, предположительно из-за неисправной задней подвески, ударилась в ограждение, загорелась и вылетела обратно на трассу, где оказалась на пути ехавшего сзади Брета Ланджера, который на высокой скорости врезался в машину Лауды. Ланджер смог быстро выбраться из своей машины, а Лауда оказался зажат между обломками. Ланджер, а также подъехавшие к месту аварии немного позже Артуро Мерцарио, Харальд Эртль и Гай Эдвардс пытались достать Лауду из горящей машины, но смогли это сделать не сразу, и Лауда получил обширные ожоги головы и, кроме того, некоторое время вынужден был вдыхать токсичные продукты горения. Хотя он был в сознании и даже пытался встать после того, как его извлекли из машины, позже в больнице Ники впал в кому, и врачи сомневались в том, что он выживет. Однако Лауда не только выжил, но и вернулся в гонки спустя всего шесть недель после аварии, пропустив только две гонки».

После завершения в 1985 карьеры гонщика, Ники остался в паддоке – в роли эксперта и журналиста, а потом и неисполнительного директора Mercedes AMG, завоевав с командой пять титулов на этом посту.

В 1997 и 2005 Лауда перенёс операции по пересадке почек. Летом прошлого года ему провели трансплантацию лёгких. Ники позитивно оценивал состояние своего здоровья, но в начале 2019 ему пришлось вернуться в госпиталь из-за простудного заболевания, а на прошлой неделе возникли проблемы с почками, которые решить не удалось.