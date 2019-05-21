Украинка стала чемпионкой мира по запуску бумажных самолётиков

Украинка Екатерина Агафонова стала первой девушкой-победительницей чемпионата Red Bull Paper Wings и чемпионкой мира по запуску бумажных самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Соревнования в дисциплине «Аэробатика» (креативный пилотаж) проходили в австрийском Зальцбурге. Участникам Всемирного финала чемпионата Red Bull Paper Wings пришлось меряться мастерством в трех номинациях: аэробатике, дальности полета и самом длинной пребывании в воздухе.

На чемпионате 52 тысячи участников представляли 58 стран. Кроме Агафоновой, от Украины также были Евгений Лохтин из Киева и Андрей Демчук из Львова. Они соревновались в категориях длительность и дальность полета самолетиков.

Киевлянка получила от судей 27 баллов из 30-ти возможных. Свое выступление она сопровождала музыкой, а самолетики были покрашены в желто-синие цвета.

На супер-финале в этой категории участники запускали свои самолеты в течение 60-секундного творческого представления. Судьями были Би-Бой Wing, пилот Red Bull Air Race Мика Бражо и легенда бейс-джампинга Седрик Дюмон. Второе место досталось представителю Польши, а «бронзу» разделили США и Япония.

Финальные результаты Red Bull Paper Wings 2019:

Креативный пилотаж: Екатерина Агафонова (Украина) - 27 баллов; Томаш Чодира (Польша) - 25 баллов; Захарий Горовиц (США) / Таичи Дегучи (Япония) - 23 балла Длительность полета: Камерон Кларк (Австралия) - 13.33 сек; Винс Шолль (Великобритания) - 12.25; Марек Ленциус (Эстония) - 10.59 Дальность полета: Джейк Харди (США) - 56,61 м; Лазарь Крстич (Сербия) - 52.28 м, Роберт Тершек (Словения) - 46.36 м

Ранее сообщалось, что американский бегун совершил «прыжок Супермена», чтобы выиграть на фотофинише.