«Постараемся усилиться летом и сохранить нынешний костяк», - главный тренер МФК «Николаев»

В следующем сезоне МФК «Николаев» будет стремиться к выходу в украинскую премьер-лигу.

Об этом заявил главный тренер николаевцев Сергей Шищенко, сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу МФК.

- Следующий сезон и задача выхода в УПЛ? Мы будем к этому стремиться и делать все возможное, чтобы повыситься в классе. Понятно, что постараемся усилиться летом и сохранить нынешний костяк, после чего и будем двигаться к намеченной цели. Пусть это будет трудно, ведь я смотрю, что уровень первой лиги поднялся – все команды очень ровные, напряженная борьба в каждой игре. Мы будем пытаться решить те задачи, которые поставит перед нами руководство клуба, - сказал Шищенко.