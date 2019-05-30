Сборная Финляндии повредила Кубок мира по хоккею, который она сенсационно выиграла

Игроки сборной Финляндии по хоккею повредили кубок, который выиграли на чемпионате мира 2019 года.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Сноб».

На фотографиях, опубликованных в инстаграме клуба Kalpa, видно, что трофей лишился металлических вставок и днища. Финская сборная уже ломала кубок. В предыдущий раз это произошло 2011 году. Тогда тренер вратарей Паси Нурминен упал прямо на него, выходя из самолета.

Сборная Финляндии 27 мая выиграла золото чемпионата мира по хоккею, обыграв канадцев со счетом 3:1. До этого финны обыграли в плей-офф шведов и россиян. Во всех трех матчах финны не были фаворитами, а перед чемпионатом их сборную называли середняком турнира. Несмотря на отсутствие главных звезд, финская сборная смогла победить в чемпионате.