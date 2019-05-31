Экс-тренер «Милана» Гаттузо отказался от 11 миллионов евро неустойки, полагавшейся ему за расторгнутый контракт

Дженнаро Гаттузо, покинувший пост главного тренера «Милана», отказался от неустойки в размере 11 миллионов евро.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Левый берег».

По словам уже экс-наставника итальянцев, «Милан» для него никогда не был вопросом денег. Гаттузо лишь попросил, чтобы сотрудники его тренерского штаба получили всю зарплату за 24 месяца одним платежом.