Экс-тренер «Милана» Гаттузо отказался от 11 миллионов евро неустойки, полагавшейся ему за расторгнутый контракт

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 9 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(5)   

Дженнаро Гаттузо, покинувший пост главного тренера «Милана», отказался от неустойки в размере 11 миллионов евро.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Левый берег».

По словам уже экс-наставника итальянцев, «Милан» для него никогда не был вопросом денег. Гаттузо лишь попросил, чтобы сотрудники его тренерского штаба получили всю зарплату за 24 месяца одним платежом.

- Я поступил так, потому что мое участие в истории «Милана» никогда не будет вопросом денег, – цитирует Гаттузо издание. - Когда меня не будет в команде, то они в любой момент могут остаться без работы и денег. Я не могу допустить этого.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийспорт