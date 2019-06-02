Во время финала Лиги чемпионов на поле выбежала полуголая модель

В первом тайме финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой «УНИАН».

Девушка на 18-й минуте пробежала до середины поля, после чего ее поймали стюарды и увели с газона. Выбежавшей на поле оказалась американская модель Кинси Волански, которая снимается для различных мужских журналов. В Instagram на страницу модели подписано 800 тысяч человек.

В этой истории замешан также российский блогер Виталий Здоровецкий, который проживает в США.

Он сам выбегал на поле во время финала чемпионата мира 2014, а за день до финала ЛЧ-2019 опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.

Напомним, что ранее во время финала чемпионата мира на поле выбежали активисты «Pussy Riot», которые требовали освободить политзаключенных.