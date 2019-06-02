Состав МФК «Николаев» покинуло три футболиста – один из них начнет карьеру тренера

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Дмитрий Назаренко
После окончания сезона 2018/19 менеджмент МФК «Николаев» принял решение прекратить сотрудничество с тремя игроками.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу МФК «Николаев».

Состав «корабелов» покинули голкипер Валерий Восконян (19 матчей) и защитник Юрий Цапий (50 матчей, 2 гола). А вот центрбек Дмитрий Назаренко (46 матчей, 1 гол) завершает игровую карьеру и переходит на тренерскую деятельность.

Что касается МФК «Николаев-2», то команду покинул полузащитник Виталий Киреев (16 матчей, 2 гола).

«Благодарим ребят за выступления в составе нашей команды и желаем им успехов в последующих местах работы!» - сообщили в МФК.

Вадим Богданов

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