Молодежная сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира U-20

Сборная Украины U-20 преодолела «проклятие 1/8 финала» на молодежных чемпионатах мира. Наша команда достаточно легко разобрала Панаму – 4:1 и прошла в следующую стадию турнира.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

Украина U-20 – Панама U-20 – 4:1 (3:0, 1:1) Голы: 1:0 – 23 Сикан, 2:0 – 41 Попов, 3:0 – 45 Сикан, 3:1 – 50 Уокер, 4:1 – 83 Булеца. Украина U-20 – Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Бескоровайный, Чех, Корниенко, Дришлюк, Цитаишвили (Кащук, 63), Булеца (Устименко, 85), Сикан (Супряга, 67).

Счет в матче открыл Сикан, под конец тайма Украина уже добилась разгромного преимущества, когда отличились Попов и тот же Сикан. Во втором тайме наша команда быстро пропустила, но в матче именно украинцы поставили точку. Булеца оказался в нужном месте и оформил окончательный счет – 4:1. В 1/4 финала сборная Украины сыграет против Колумбии, матч пройдет 7 июня в Лодзи.