Молодежная сборная Украины по футболу впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Украины U-20 впервые в истории стала полуфиналистом чемпионата мира по футболу. В четвертьфинальном матче ЧМ-2019, который проходит в Польше, подопечные Александра Петракова обыграли сборную Колумбии.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Униан».

Колумбия U-20 – Украина U-20 – 0:1 Гол: Даниил Сикан (11). Украина: Владислав Кучерук, Даниил Бескоровайный, Валерий Бондарь, Денис Попов (Александр Сафронов, 86), Максим Чех, Виктор Корниенко, Сергей Булеца, Кирилл Дрышлюк, Ефим Конопля, Алексей Кащук (Георгий Цитаишвили, 46), Даниил Сикан (Владислав Супряга, 61).

Украинская сборная вышла вперед на 11-й минуте матча – Даниил Сикан выиграл верховую борьбу, выцарапал мяч у соперника, пробросил его мимо голкипера, который выбежал за пределы штрафной, и пробил по пустым воротам. Этот гол так и остался единственным во встрече. Отметим, что Сикан забил свой четвертый мяч в четырех матчах на турнире.

В концовке встречи колумбийцы остались вдесятером. После просмотра видеоповтора арбитр удалил Хоана Карбонеро, который нанес травму защитнику украинцев Денису Попову. Соперник сборной Украины по полуфиналу определится позже. Им станет победитель пары Италия – Мали.