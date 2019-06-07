Национальная сборная Украины в отборе на Евро разгромила Сербию 5:0

Во Львове национальная сборная Украины по футболу в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года 7 июня разгромила сборную Сербии.

Об этом сообщает «НикСпорт».

Украина – Сербия – 5:0 У: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Степаненко (72, Шепелев), Коноплянка (76, Коваленко), Зинченко, Цыганков, Малиновский, Яремчук (67, Кравец). С: Дмитрович, Коларов, Миленкович, Спаич, Ляйич (59, Фейса), Тадич, Гачинович, Максимович, Костич, Прийович (53, Митрович), Йович (72, Лазович). Голы: 26, 28, Цыганков, 46, 75, Коноплянка, 59, Яремчук.

Сборная Сербии перед матчем, по крайней мере по составу, казались сильным соперником. В линии атаки у сербов вышли двое из героев прошедшего сезона: Йович, который натворил дел в Лиге Европы и станет игроком «Реала», и Тадич, ставший одним из главных персонажей в сенсационном «Аяксе».

Но дубль Цыганкова в первом тайме и два гола Коноплянки во втором показали, что в этом матче Сербии не стоит надеяться хотя бы на ничью. Также отметим гол Яремчука, и Малиновского с Караваевым, которые записали на свой счет по две результативные передачи. Этот матч стал одним из лучших в истории сборной Украины.

Следующий матч Украина проведет на своем поле 10 июня против Люксембурга, у которого ранее с трудом выиграла.