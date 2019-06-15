Молодежная сборная Украины впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Футболисты молодежной сборной Украины (игроки в возрасте до 20-ти лет) победили сверстников из Республики Корея (3:1) в финальном матче чемпионата мира, который завершился в Польше.

Об этом сообщает издание Niksport со ссылкой на Укринформ.

Первые два мяча в составе украинцев на поле стадиона города Лодзь забил форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга (34-я и 53-я минуты). За минуту до окончания основного времени игры отличился динамовский хавбек Георгий Цитаишвили. У соперников гол записал в свой актив Ли Каньин (5, с пенальти).

По итогам турнира лучшим вратарем стал наш голкипер - Андрей Лунин.

Фото:REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после окончания поединка поздравил нашу команду с этим историческим достижением у себя на странице в Facebook.

"Объединившись, сделать невозможно. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу - вы невероятные! Вы - победители, вы - наша надежда, вы - свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украине - даже больше!" - написал Зеленский.

Как известно, на пути к триумфу в финале мирового первенства подопечные Александра Петракова одержали пять побед и одну встречу свели вничью. На групповом этапе наша команда одолела США (2:1) и Катар (1:0) и сыграла 0:0 с Нигерией. В 1/8 финала "сине-желтые" разгромили Панаму (4:1), а далее побеждали со счетом 1:0: в 1/4-й - Колумбию, в полуфинале - Италию.

Напомним, что в полуфинале чемпиона украинская «молодежка» обыграла Италию