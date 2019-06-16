После победы молодежной сборной Украина также стала чемпионом мира по футболу среди спортсменов с проблемами слуха

Украинская дефлимпийская сборная (спортсмены с нарушениями слуха) стала победительницей чемпионата Европы.

Об этом сообщили в Национальном комитете спорта инвалидов Украины.

В решающем матче украинцы переиграли команду Германии со счетом 2:0. Оба мяча сборная Украины забила после перерыва, на 61-й и 76-й минутах.

Чемпионат Европы среди спортсменов с нарушениями слуха проходил с 2 по 15 июня в городе Ираклион, что в Греции, в нем приняли участие 16 футбольных сборных Европы.

Напомним, как молодежная сборная Украины впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу U-20.