Сборная Украины с николаевцем в составе прошла в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу 3х3

Давыдюк - второй слева Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Амстердаме.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

В составе сборной выступают игрок МБК «Николаев» Антон Давыдюк, а также бывший баскетболист МБК Александр Сизов (сейчас – «Днепр»). Также в состав входят еще два игрока «Днепра» - Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев.

Сборная Украины заняла первое место в своей группе, одержав три победы и один раз проиграв.

Пуэрто-Рико – Украина – 19:21 (Давыдюк набрал 4 очка) Украина – Россия – 14:21 (Давыдюк – 5) Украина – Эстония – 15:13 (Давыдюк – 2) Монголия – Украина – 17:18 (овертайм, Давыдюк – 1).

В последнем матче в группе украинцы сумели сначала перевести игру в овертайм, а затем вырвать победу.