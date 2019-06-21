Сборная Украины с николаевцем в составе прошла в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу 3х3

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Амстердаме.
Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
В составе сборной выступают игрок МБК «Николаев» Антон Давыдюк, а также бывший баскетболист МБК Александр Сизов (сейчас – «Днепр»). Также в состав входят еще два игрока «Днепра» - Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев.
Сборная Украины заняла первое место в своей группе, одержав три победы и один раз проиграв.
Пуэрто-Рико – Украина – 19:21 (Давыдюк набрал 4 очка)
Украина – Россия – 14:21 (Давыдюк – 5)
Украина – Эстония – 15:13 (Давыдюк – 2)
Монголия – Украина – 17:18 (овертайм, Давыдюк – 1).
В последнем матче в группе украинцы сумели сначала перевести игру в овертайм, а затем вырвать победу.
«Уступая за 25 секунд до конца основного времени встречи 2 очка, наши ребята нашли силы, чтобы спастись: сначала из-под кольца очко команде принес Максим Закурдаев, а после удачной защиты Александр Сизов в сольном проходе с сиреной набрал 16-е очко нашей команды, переведя игру в овертайм. В овертайме мы пропустили первыми, но Закурдаев сравнял счет, а Тимофеенко реализовал победный средний», - сообщили в ФБУ.