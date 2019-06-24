Николаевская команда «SepTEAM» стала чемпионами Украины по кроссфиту

Николаевская команда «SepTEAM» выиграла чемпионат Украины по кроссфиту в категории Аматоры.

Об этом сообщает «НикСпорт».

Соревнование Битва городов-2019 прошло 23 июня на главной улице Киева – Крещатике. В этом году организаторы изменили формат соревнований: теперь команды состояли не из 3 спортсменов, а из 4 – троих мужчин и одной женщины. Традиционно команды состязались в двух категориях: Аматоры и Профи.

«Полоса препятствий, атлетический инвентарь, массажная зона и холодные ванны, все это было доступно для участников Битвы», - отмечает издание.

По результатам соревнований николаевская команда «SepTEAM» завоевала «золото» среди аматорских команд.

Напомним, что ранее николаевские атлеты заняли второе место на кроссфит-турнире в Венгрии.