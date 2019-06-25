Николаевская спортсменка завоевала серебряную медаль на Европейских играх

Николаевская батутистка Светлана Малькова принесла Николаевщине первую награду Европейских игр, которые проходят в Минске.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на отделение Национального олимпийского комитета Украины в Николаевской области.

Николаевская спортсменка в дуэте с киевлянкой Мариной Кийко в синхронных прыжках на батуте завоевала «серебро» с результатом 48,24 балла. В индивидуальном зачете Светлана Малькова заняла 13-е место, набрав 95,930 балла.

Напомним, что также Николаевскую область в составе сборной Украины на Европейских играх представляют Роман Братченко (самбо), Анна Нагорная (велоспорт-трек) и Людмила Куклиновская (гребля на байдарках и каноэ).