Николаевский баскетболист Гладырь в составе «Монако» стал серебряным призером чемпионата Франции

Баскетбольный клуб «Монако», за который выступает николаевец Сергей Гладырь, стал серебряным призером чемпионата Франции.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Xsport.ua».

«Монако» во втором сезоне кряду проиграл решающий пятый матч финальной серии и остался с серебром. «Монегаски» здорово провел первую половину финальной встречи против «Лиона» и дали соперникам набрать лишь 8 очков во второй четверти, однако после перерыва лионцы перевернули ход матча, который впоследствии выиграли.

АСВЕЛ – «Монако» - 66:55 (19:17, 8:18, 24:6, 15:12). Счет в серии 3:2.

Сергей Гладырь провел на площадке 18 минут, за которые записал на свой счет 2 подбора, 1 перехват и 1 ассист.