Украинец Беленюк стал чемпионом Европейских игр по борьбе

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Жан Беленюк
Украинский борец Жан Беленюк завоевал золотую медаль Европейских игр-2019 в греко-римской борьбе.

Об этом сообщает NikSport.

В финале весовой категории до 87 кг украинец одержал победу над представителем Азербайджана Исламом Аббасовым - 3:1.

Беленюк провел потрясающий первый период, заработав три очка. Во втором периоде Жан довел поединок до победного завершения, подарив своему сопернику лишь 1 балл.

Эта золотая медаль стала 11-й для Украины на Европейских играх.

Напомним, журналист государственной газеты «Голос Украины» Василий Чепурной отличился расистским постом на своей странице в Facebook. Он недоволен тем, что спортсмен Жан Беленюк идет в депутаты. После этого редакция газеты «Голос Украины» извинилась за расистские высказывания своего журналиста.

Мила Волкова

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