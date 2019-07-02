Бразильская девушка-арбитр затроллила футболиста – она потянулась за карточкой, а вытащила носовой платок

В Бразилии футбольный арбитр Фернанда Коломбо подшутила над игроком, который нарушил правила.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Левый берег».

Во время одного из матчей бразильского футбольного чемпионата игрок нарушил правила и ожидал сурового наказания. Девушка-арбитр потянулась в карман, якобы намереваясь показать карточку, но вытащила носовой платок.

Добавим, что Фернанда с 2014 года официально обслуживает встречи футбольной Серии А в родной стране. Вначале экс-модель это делала в качестве бокового арбитра, а последние несколько лет и в качестве арбитра. Журналисты прозвали Фернанду, которой было присвоено звание арбитра ФИФА, не иначе как «Бразильское чудо».

Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 30, 2019

Напомним, что ранее николаевский голкипер выдал три «космических» сэйва подряд за несколько секунд.