МФК «Николаев» в товарищеском матче проиграл «Олимпику» из премьер-лиги

МФК «Николаев» и донецкий «Олимпик» провели контрольный матч, который завершился разгромной победой клуба украинской премьер-лиги со счетом 5:0.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Footboom.com».

«Олимпик» - «Николаев» - 5:0 Голы: Политыло 30, Дегтярев 45, игрок на просмотре 48, игрок на просмотре 84, игрок на просмотре 87.

За первые 45 минут игры «олимпийцы» смогли забить в ворота «Николаева» два гола. В середине тайма после прострела Дегтярева с фланга и скидки от Сондея счет открыл Политыло. Сергей получил мяч в районе 11-метровой отметки и отправил его под перекладину. А на последней минуте тайма активный Дегтярев обокрал защитника «корабелов» и спокойно перебросил мяч через голкипера гостей.

В начале второй половины матча после подачи с углового от Политыло игрок, находящийся на просмотре в «Олимпике», увеличил преимущество до трех мячей. А в концовке поединка еще два мяча забили потенциальные новички.