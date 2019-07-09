Игроки МФК «Николаев» помогли студенческой сборной Украины выйти в четвертьфинал Универсиады

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Студенческая сборная Украины по футболу пробилась в 1/4 финала Универсиады.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Xsport.ua».

После поражения от Италии (0:2) в матче группы B Украина обыграла Мексику благодаря голу Дениса Костышина.

Украина – Мексика – 1:0

Гол: Костышин, 77

Украина: Поспелов – Дорошенко, Завийский, Костышин, Кушниренко, Лобов, Радченко, Соколов, Удод, Чумак, Юхимович.

Игроки МФК «Николаев» Богдан Кушниренко и Артем Радченко вышли в стартовом составе.

Украинцы заняли второе место в группе и сыграют в плей-офф. В четвертьфинале Украина сыграет против Бразилии 9 июля.

Вадим Богданов

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