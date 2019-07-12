Медали для Олимпиады в Токио сделают из драгоценных металлов, полученных из старых гаджетов

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио подтвердил, что все медали, которые будут вручать олимпийцам и паралимпийцам на соревнованиях, сделаны из переработанных материалов разных электронных устройств.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Новое время».

Использованные гаджеты могут быть неплохим источником для переработки и изготовления новых продуктов. Об этом задумались организаторы летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в следующем году.

В 2017 оргкомитет игр в Токио запустил проект по сбору использованных электронных устройств для переработки их в олимпийские медали. На днях один из организаторов Олимпиады написал на своей странице в Twitter, что проект успешно завершен, и они изготовили 5 тысяч олимпийских и паралимпийских медалей из переработанных гаджетов.

Сообщается, что для этого понадобилось почти 80 тысяч тонн электронных устройств и более 6 миллионов смартфонов. Из этого организаторы изготовили 32 кг золотых медалей, 3500 кг серебряных медалей и 2200 кг бронзовых медалей.

Серебро было наиболее востребованным для Олимпийских игр в Токио, поскольку из него также будут производить золотые медали. Это разрешено согласно регламенту Олимпийского комитета, но, при этом, в золотой медали должно быть как минимум 6 грамм чистого золота.

Кроме медалей, на соревнованиях в Токио из переработанных материалов также сделают подиумы для победителей. Издание «Inside The Games» пишет, что для сооружения 100 подиумов нужно 45 тонн пластика.