Футболист схватил соперника за руку, и ударил ей себя в лицо – так он хотел «выпросить» красную карточку

Футболист сборной Алжира Рами Бенсебаини отметился грязным поступком во время матча 1/4 финала Кубка африканских наций против сборной Кот-д'Ивуара.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Униан».

В одном из эпизодов матча Бенсебаини схватил руку нападающего ивуарийской сборной Вильфрида Заха и ударил ей себя по лицу. После этого алжирец упал на газон, пытаясь привлечь внимание арбитра. Тем не менее, рефери проигнорировал этот эпизод. Матч в итоге завершился победой алжирской сборной в серии пенальти – 1:1 (4:3).

В полуфинале сборная Алжира встретится со сборной Нигерии. В другом полуфинале сыграют Тунис и Сенегал.

Напомним, что ранее бразильская девушка-арбитр затроллила футболиста – она потянулась за карточкой, а вытащила носовой платок.