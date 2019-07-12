Разыгрывающий МБК «Николаев» помог сборной Украины выиграть серебряные медали Универсиады

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Сборная Украины по баскетболу заняла второе место на Универсиаде-2019, которая проходит в Неаполе.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Sport.ua».

В финале команда Виталия Степановского уступила главному фавориту турнира – сборной США. Игроки сборной США, которые в скором времени, возможно, усилят клубы НБА, с комфортным преимуществом вели весь поединок, победив со счетом 85:63. Защитник МБК «Николаев» Виталий Зотов был одним из самых результативных в составе сборной Украины с 14 очками в активе.

Для сборной Украины эта серебряная медаль – вторая в истории Универсиад. В 2005 году сборная Украины также стала второй. Тогда наша сборная также уступила США.

США – Украина – 85:63

Украина: Зотов (14), Петров (10), Кондраков (11), Павлов (15), Сидоров (4), Ткаченко (3), Марченко (3).

Вадим Богданов

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