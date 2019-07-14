Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдонский турнир

Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон-2019. В финальном матче Снигур обыграла представительницу США Алекс Ноэль.

Об этом сообщает «НикСпорт».

17-летняя украинка проигрывала по ходу каждого из двух сетов (1:4 и 3:0), но в итоге сумела одержать победу со счетом 6:4, 6:4.

Для Снигур эта победа стала дебютной на юниорских турнирах «Большого шлема». Снигур стала второй в истории украинской теннисисткой, которой удалось победить в финале юниорского Уимблдона. Ранее в 2004 году в Лондоне побеждала Катерина Бондаренко.

Что касается всех турниров «Большого шлема», то Снигур стала пятой представительницей Украины, которой удалось выиграть турниры среди игроков до 18 лет. Кроме Снигур и Бондаренко, это также удавалось Андрею Медведеву (Ролан Гаррос-1991), Элине Свитолиной (Ролан Гаррос-2010) и Марте Костюк (Australian Open-2017).

Напомним, в воскресенье, 7 июля в Берлине закончились одни из самых больших и популярных командных соревнований по функциональному фитнесу (CrossFit) Berlin Throwdown 2019.