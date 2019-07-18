Сборная Украины U-20, за которую играет николаевский баскетболист, не смогла выйти в четвертьфинал Евро-2019

Сборная Украины U-20, в составе которой выступает защитник «Нико-Баскета» Богдан Лукьян, потерпела третье поражение на чемпионате Европы, уступив в 1/8 финала команде Франции со счетом 40:68.
Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Sport.ua».
Из-за этого поражения украинская сборная прекратила борьбу за высокие места.
Евробаскет-2019. U-20. 1/8 финала.
Франция – Украина – 68:40 (13:17, 13:6, 24:10, 18:7)
Украина: Войналович 15+7 подборов, Санон 12+5 подборов+3 передачи+3 перехвата – 5 потерь, Козак 4 – 5 потерь, Михеев 3, Грицак 1+7 подборов, Бондаренко 2, Головчик 2, Титов 1, Лукьян 0, Мельник 0, Коваль 0.