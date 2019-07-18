Сборная Украины U-20, за которую играет николаевский баскетболист, не смогла выйти в четвертьфинал Евро-2019

Сборная Украины U-20, в составе которой выступает защитник «Нико-Баскета» Богдан Лукьян, потерпела третье поражение на чемпионате Европы, уступив в 1/8 финала команде Франции со счетом 40:68.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Sport.ua».

Из-за этого поражения украинская сборная прекратила борьбу за высокие места.