МБК «Николаев» нацелился на медали в следующем сезоне – их хотят посвятить бывшему президенту клуба Боброву

Николай Бобров МБК «Николаев» начнет подготовку к следующему сезону с конца июля. Клуб работает в штатном режиме, с рядом игроков контракты уже подписали.

Об этом рассказал исполнительный директор клуба Алексей Бесков, сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу МБК.

- На сегодняшний день все наши спонсоры и партнеры подтвердили готовность продолжить совместную работу. Большая благодарность нашему генеральному спонсору – группе компаний «Техноторг» и лично Игорю Калюжному, который подставил плечо в непростое время. Также идут переговоры по привлечению ряда новых партнеров – мы всегда открыты для диалога.

- Команда сейчас в отпуске. 25 июля приезжает главный тренер. 28-29 июля – общий сбор команды, ребята проходят медосмотр и 2 августа команда отправляется на сбор в Болгарию, где будет сделан упор на общефизическую и техническую подготовку. Сбор продлится до 17 августа, после чего команда возвращается в город, где будет готовиться с упором на тактику к турниру, посвященному Дню города, куда мы уже пригласили ряд команд. После турнира команду ждет игровой сбор в Литве и еще один турнир в Каменском. Предварительно, старт Суперлиги намечен на 26 сентября, - говорит Бесков.

По его словам, главный тренер Виталий Черний просматривает игроков, которые могут подойти клубу, не исключается и участие легионеров.

- Хотелось бы побороться за медали. Этого хотят все игроки, тренерский штаб, персонал. Все очень хотят отдать дань уважения и сказать «спасибо» Николаю Евгеньевичу Боброву, который спас клуб от закрытия и за эти два года позволил ему стать на ноги и показывать хороший результат – в первый же год это было четвертое место, чего не было 15 лет, - отметил Бесков.

Напомним, что президент МБК «Николаев» Николай Бобров умер в июне этого года.