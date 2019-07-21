В Ростове после футбольного матча ОМОН избил дубинками болельщиков, столпившихся у выхода со стадиона

После футбольного матча в Ростове, который состоялся 20 июля, произошла потасовка, во время которой сотрудники полиции избивали людей дубинками.

Об этом сообщает Никспорт со ссылкой на «Чемпионат».

Болельщики «Спартака» направились к выходу со стадиона, но сразу их выпускать никто не собирался. Команды сверху долго не поступало, поэтому фанатам пришлось толпиться в душной подтрибунке. Однако в толпу ворвался ОМОН, который начал оказывать физическое сопротивление болельщикам.

Ну и когда уже «разогнали толпу» спустя 45 минут устроили вот такой выход с сектора.

Спасибо ростовскомуначальнику, отдавшему такой приказ. pic.twitter.com/x2KASW4iNZ — Угодник (@UgodnikOnTour) July 20, 2019

Николай Сурин привел изданию свою версию происходящего. По его словам, силовики были экипированы и имели при себе спецсредства, которые и применяли к болельщикам. Также он утверждает, что сотрудники полиции били дубинками даже лежачих.

— Заканчивается матч, всё спокойно, болельщики идут в подтрибунку – в зону, где расположены буфеты и лестница для выхода на улицу, — поделился он. — Я не торопясь туда направился, смотрю – людей много, душно, пройти невозможно. Понимаю, что очередь на выход растянулась метров на сто вперед, а в самом её начале – огромная толпа, народ стоит плотно, как в час пик. Проходит 10 минут, 15. Люди начинают спрашивать у полицейских и стюардов, когда нас начнут выпускать со стадиона. Спустя какое-то время начинается небольшая заварушка: кто-то машет руками, толкает друг друга. Дальше происходит следующее: неожиданно СО СПИНЫ в толпу влетают 30-40 ОМОНовцев – с дубинками, электрошокерами, в шлемах — и начинают всех расталкивать. Люди падают, друга друга сбивают с ног, лежащих бьют. Всё это длится примерно 30-40 секунд. После этого я пришёл в себя, достал телефон и начал снимать всё происходящее. Это уже была концовка. Что вообще за дикость, после чемпионата мира такое творить? Там люди и с детьми были. Видимо, целью ОМОНа было лишь напугать людей. Минут через 40 мы начали выходить через узкий ручеек. Я вышел среди первых 200 человек, что там дальше было – уже не знаю, - рассказал мужчина.

Позже в управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области рассказали об инциденте с болельщиками московского «Спартака», который произошёл после окончания матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).

«Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок — разжигали файеры и бросали хлопушки. Это было зафиксировано на видео. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролерам-распорядителям», — сказали в Росгвардии корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, как в феврале 2019 года в Греции во время матча Лиги Европы произошла драка между полицией и фанатами киевского «Динамо».