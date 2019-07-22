Зеленский назначил президентские стипендии паралимпийцам и их тренерам – в их числе двое николаевцев

Глава государства Владимир Зеленский назначил спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и тренерам стипендии Президента Украины – в их число попали и двое николаевцев.

Об этом свидетельствует соответствующий указ № 544/2019, опубликованный на официальном сайте Президента в понедельник, 22 июля, сообщает НикСпорт.

Зеленский назначил по 7 тысяч гривен стипендии чемпиону Европы 2018 года по легкой атлетике Игорю Цветову, а также тренеру сборной команды Украины по фехтованию на колясках и тренеру чемпионки Европы 2018 году Владимиру Христику.

Справка:

Игорь Цветов – 25-летний украинский легкоатлет, мастер спорта Украины, двукратный чемпион летних Паралимпийских игр 2016 года. Родился в Николаеве.

Занимается легкой атлетикой в Николаевском региональном центре по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт». Дебютант и двукратный чемпион XV летних Паралимпийских игр 2016 года среди спортсменов с церебральным параличом.

Владимир Христик – тренер, вице-президент общественной организации «Федерация фехтования Николаева». Еще в 1990-х годах трижды ставал бронзовым призером чемпионата Европы.