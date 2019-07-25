Николаевский боксер Деревянченко претендует на бой с чемпионом мира по трем версиям Саулем Альваресом

Николаевский боксер-средневес Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) может провести бой против чемпиона мира WBA, WBC, IBF Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО).

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

Команды украинца и мексиканца близки к соглашению. Канело не хотел драться с Сергеем, но IBF пригрозила ему лишением пояса, после чего команды начали переговоры. Бой может состояться в конце этого года.

Менеджер обязательного претендента на пояс IBF в среднем весе Сергея Деревянченко Кит Коннолли подтвердил, что команда «привилегированного» чемпиона по версии WBC Сауля Альвареса участвует в переговорах об их поединке.