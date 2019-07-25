МФК «Николаев» представил новичков – среди них два бывших игрока украинской премьер-лиги

Состав МФК «Николаев» пополнился пятью новоиспечёнными «корабелами».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

На протяжении учебно-тренировочных сборов тренерский штаб первой и второй команд «Николаева» просматривал новых игроков, которые потенциально могут усилить клуб в новом сезоне. Цвета МФК «Николаев» теперь будут защищать:

- полузащитник Владислав Росляков (последний клуб – «Энергия» Новая Каховка); - защитник Андрей Слинкин («Десна» Чернигов); - полузащитник Иван Сондей («Олимпик» Донецк); - защитник Владимир Кирычук («Днепр»); - защитник Андрей Запорощенко («Шахтёр» U-21, Донецк).

Коллектив МФК «Николаев-2» также пополнился молодыми игроками:

- нападающий Максим Сурженко («Звезда» Кропивницкий); - нападающий Максим Сула («Черноморец» Одесса); - полузащитник Сергей Биневский (воспитанник СДЮСШОР «Николаев»); - полузащитник Даниил Цветков (воспитанник «Торпедо»).

Свой первый комментарий в статусе «корабела» дал Иван Сондей:

- Совсем недавно я разорвал контракт с «Олимпиком» и мне поступило предложение о сотрудничестве от МФК «Николаев». Я решил его принять и уже вторую неделю работаю с Сергеем Шищенко. Многих ребят я знал, встречались раньше в первой лиге. Меня все приняли очень хорошо, мы быстро нашли общий язык и это не может не радовать. Настроение перед новым сезоном отличное, перед нами поставили высокие задачи и мы приложим максимум усилий, чтобы брать очки в каждом матче.

В эту субботу, 27 июля, стартует новый сезон. МФК «Николаев» проведёт выездной матч в первой лиге против «Горняка-Спорт». Старт матча в 18:00. А в воскресенье, 28 июля, МФК «Николаев-2» проведёт домашний матч с «Авангардом-2». Стартовый свисток в парке Победы прозвучит в 18:00.