Новичок МФК «Николаев» поучаствовал во всех трех голах команды и забил красивый мяч

Новобранец МФК «Николаев», 21-летний полузащитник Владислав Бугай в стартовом матче против «Горняка-Спорт» забил один гол и отдал две результативные передачи.

Об этом сообщает «НикСпорт».

МФК «Николаев» победил на выезде со счетом 3:1. На поле Бугай вышел только на 56-й минуте, сменив Радченко. Спустя две минуты Владислав протащил мяч до штрафной и протолкнул его Ковалеву, который открыл счет в матче. На 76-й минуте Бугай выкатил мяч под дальний удар Попову, а на 89-й минуте установил окончательный счет, забив гол по дуге под самую перекладину. Отметим, что Бугай «поучаствовал» и в голе «Горняка» - он не успел остановить прорыв Лиховидько и был одним из трех игроков «Николаева», которые сфолили на этом сопернике в своей штрафной.

- «Горняк-Спорт» ничем особо сегодня не удивил. Мы предполагали, что они будут играть длинными передачами и встречать нас на своей половине поля. Можно сказать, что сегодняшний дебют удался. Удалось сыграть результативно, но самое главное, что команда одержала победу. Перед нами стоит цель, и мы к ней будем идти, - прокомментировал Бугай пресс-службе клуба.

Отметим, что хотя Владислав носит отчество Сергеевич, он не является родственником бывшего игрока и тренера МФК «Николаев» Сергея Бугая.

«Владислав – коренной киевлянин. Азы футбола осваивал в Академии столичного «Динамо» под руководством известного детского тренера Виктора Кащея. В его послужном списке значатся молодежные команды донецкого «Шахтера», черновицкая «Буковина» и мариупольский «Ильичевец». Кстати, в составе «Шахтера» он играл в молодежной Лиге чемпионов против «Реала», «Мальме», ПСЖ», - сообщают «Николаевские новости».

Издание «Спортарена» назвало Бугая игроком тура в первой лиге, а его забитый мяч – голом тура.