В тренерский штаб МБК «Николаев» вошел американский специалист – он будет отвечать за работу с защитниками

Тренерский штаб МБК «Николаев» пополнился американским специалистом Терренсом Мерфи, известным по работе в сборной Украины U-16 и многочисленным тренировочным лагерям.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу МБК «Николаев».

На своих местах в тренерском штабе остались Владимир Полях и Юрий Сергиенко. За здоровье игроков по-прежнему будет отвечать Сергей Мякишев.

- Терренс Мерфи – американский тренер, которого я достаточно долго знаю, в том числе по совместной работе в сборной. Профессионал до мозга костей. Его видение развития баскетбола в нашей команде мне импонирует – мы должны хорошо дополнять друг друга. Специализация Терренса? В первую очередь, индивидуальная работа, в основном, с «маленькими», скаутинг совместно с Владимиром Поляхом, будут свои задачи у него и в игре, - сказал главный тренер МБК «Николаев» Виталий Черний.

В понедельник, 29 июля, команда в числе одиннадцати игроков и четырех тренеров собралась на первую тренировку. К работе приступили Максим Луценко, Антон Давыдюк, Виталий Зотов, Сергей Приймак, Алексей Адедиран, Алексей Онуфриев, Андрей Хохоник, Александр Цикалюк, Роман Липко, Кирилл Мещеряков и Денис Бобров.