Николаевскую саблистку Харлан по итогам июля признали лучшей спортсменкой Украины

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Национальный олимпийский комитет Украины в одиннадцатый раз признал николаевскую саблистку Ольгу Харлан лучшей спортсменкой месяца. Звание лучшего тренера июля получил её наставник Юрий Марченко.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

Высокое признание фехтовальщица получила благодаря блестящему выступлению на мировом первенстве в Будапеште. На престижном турнире Ольга Харлан в шестой раз в своей карьере завоевала звание чемпионки мира. Украинка преодолела сопротивление семикратной чемпионки мира россиянки Софьи Великой со счетом 15:14. Ольге в предолимпийском сезоне удалось выиграть и европейское, и мировое первенство.

Получив звание лучшей спортсменки месяца, Харлан догнала по количеству этих наград олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева.

Вадим Богданов

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