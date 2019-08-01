Десантники приглашают николаевцев почтить память воинов-героев, которые погибли на войне

В Николаеве 2 августа в 10:00 на территории военной части 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады (проспект Героев Украины, остановка «Школьная») пройдут мероприятия, посвященные памяти погибших воинов-десантников, которые отдали свою жизнь, защищая Родину.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

«Для нас день 2 августа – это уважение и память погибшим боевым побратимам, всем, кто проходил службу в рядах воздушно-десантных, аэромобильных, высокомобильных и десантно-штурмовых войсках, выполнял воинский долг, защищая Родину», - сообщили в 79-й бригаде.

В рамках мероприятия запланирована экспозиция военной техники и вооружения, которыми оснащены десантно-штурмовые подразделения части.