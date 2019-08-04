Американский баскетболист сдал анализ на допинг и оказался «беременным»

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Американский баскетболист Ди Джей Купер получил дисквалификацию от FIBA за необычный способ обмануть допинг-тест: он сдал женскую мочу вместо своей. 

Об этом сообщает «NikSport».

Купер после того, как получил гражданство Боснии и Герцеговины, проходил допинг-тест, обязательный для игры за национальную сборную. По результатам пробы выяснилось, что Ди Джей – беременный.

В итоге выяснилось, что Купер подменил анализ и в качестве биологического материала принес мочу женщины. Подлог раскрылся после того, как в пробах мочи был найден гормон, вырабатывающийся в организме только беременных.

В результате американец был отстранен от баскетбола на два года.

Напомним, на Олимпийских играх в Южной Корее дала положительный результат допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой.

Анатолий Чубаченко

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