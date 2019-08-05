Николаевец завоевал золотую медаль на первых европейских студенческих играх по единоборствам

Студент 3-го курса олимпийского факультета Национального университета кораблестроения им. Адмирала Макарова мастер спорта Украины Александр Павлюк завоевал золотую медаль на первых европейских студенческих играх по единоборствам: кикбоксинг, карате, тхеквондо и дзюдо.

Об этом сообщает «NikSport».

С 30 июля по 4 августа в столице Хорватии Загреб прошли первые европейские студенческие игры по единоборствам: кикбоксинг, карате, тхеквондо и дзюдо.

По кикбоксингу (раздел «К-1») от Николаева в этой универсиаде принимал участие студент 3-го курса олимпийского факультета Национального университета кораблестроения им. Адмирала Макарова мастер спорта Украины Александр Павлюк.

В Хорватии он провел четыре сложных боя и уверенно выиграл у своих титулованных противников: в 1/8 Александр нокаутировал спортсмена из Португалии, в 1/4 Александру Павлюку противостоял чемпион России, который ушел с ринга побежденным, а в полуфинале нашего спортсмена ждал сильный сербский кикбоксёр, но он победил и его.

В финал Александр вышел с победителем Кубка Мира 2019 года Милошем Джукичем. Несмотря на то, что это был 4-й за три дня бой Александра Павлюка, с первых минут он взял инициативу и завоевал первую и единственную золотую медаль для сборной Украины по кикбоксингу в ринговых дисциплинах «К-1».

Тренер победителя Денис Озеров уверен, что Александр выполнил задачу на 100% и закончил бой победителем абсолютно заслуженно.

Напомним, воспитанница николаевской школы легкой атлетики Юлия Чумаченко стала чемпионкой Всемирной Универсиады.