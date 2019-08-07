Немецкая велосипедистка опередила более 200 мужчин и выиграла гонку длиной в 5 тысяч километров

Немецкая спортсменка, 24-летняя Фиона Колбингер опередила более 200 мужчин, став первой женщиной, выигравшей Трансконтинентальную гонку. Она проехала более 5 тысяч километров по Европе всего за 10 дней.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Лигу».

Колбингер проехала из болгарского Бургаса в Брест на северо-западе Франции через пять других стран. После финиша спортсменка сказала, что могла бы быть «более усердной».

- Я могла бы спать меньше, - сказала Колбингер.

Отмечается, что в гонке участвовали 265 спортсменов, из которых 40 – женщины. Участники гонки должны следовать строгим правилам на протяжении всего маршрута, который проходит через семь или более стран, включая Австрию, Болгарию, Боснию, Хорватию, Францию, Италию, Косово, Сербию, Словению и Швейцарию. Гонщики могут выбрать свой собственный маршрут, но должны пройти через четыре контрольные точки, преодолевая их по пересеченной местности.