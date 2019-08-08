Легендарный боксер Майк Тайсон признался, что мошенничал при сдаче допинг-тестов

Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал, как ему удавалось обманывать допинг-офицеров. Он признался, что использовал для сдачи анализов не свою мочу.
Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».
– Сначала я использовал мочу своей жены, – говорит Тайсон. – Однажды она сказала мне: «Когда результаты станут известны, они скажут тебе, что ты забеременел». Поэтому я подумал, что лучше использовать мочу своих детей. Как я ускользал от наблюдения допинг-офицеров? Все просто. Большинство мужчин чувствуют себя некомфортно, когда вы показываете им свой пенис. Поэтому когда я сдавал анализы, они чаще всего отворачивались.