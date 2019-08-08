Легендарный боксер Майк Тайсон признался, что мошенничал при сдаче допинг-тестов

Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал, как ему удавалось обманывать допинг-офицеров. Он признался, что использовал для сдачи анализов не свою мочу.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».