«Моя главная цель – стать олимпийским чемпионом», - 13-летний николаевец Середа, победивший на первенстве Европы

Николаевский спортсмен, 13-летний Алексей Середа рассказал, как начал заниматься спортом, и как он воспринимает свою сенсационную победу на чемпионате Европы по прыжкам в воду.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на «Страну».

Напомним, что Середа стал самым молодым в истории чемпионом Европы по прыжкам в воду.

- Я изначально в Николаеве ходил в бассейн, чтобы научиться плавать. Но тренер мне сказал, что пловца из меня не выйдет – ростом низковат. Как вариант, предложили попробовать прыжки в воду. Тогда меня отправили к моему нынешнему тренеру Татьяне Погребной в Николаеве. Но попал я к ней не сразу. Когда я пришел, то Татьяна Вячеславовна сказала, что группа уже набрана, и она меня взять не может. Сказала: «Я не буду учить тебя плавать». Но тут вступилась моя мама: она сказала, что плавать я уже умею, я хочу научиться прыжкам. Тогда Татьяна Вячеславовна ответила: «Ну, попробуй, прыгни с «метровки» (трамплина высотой один метр). Тренер внимательно посмотрела на меня и сказала: «Тренировка завтра в час». Это было восемь лет назад, - рассказывает Алексей.

По его словам, он с самого начала знал, что будет заниматься прыжками в воду профессионально.

- Каково это – быть самым молодым чемпионом Европы в истории? - Да никак. Как обычному человеку. Я, конечно, рад, но не сильно. Моя главная цель – стать олимпийским чемпионом, - говорит спортсмен.

Середа отмечает, что много времени проводит на сборах и тренировках и ему трудно совмещать спорт и учебу.