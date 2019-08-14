Чемпионка UFC Шевченко готова провести «межгендерный» бой против обладателя двух поясов Сехудо

Чемпионка UFC Валентина Шевченко готова выйти на ринг против действующего чемпиона промоушена в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях Генри Сехудо.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Ранее 32-летний американец через соцсети заявил, что готов выйти на ринг против Шевченко (которая представляет одновременно Киргизию и Перу) и стать первым в истории межгендерным чемпионом мира.

– Сейчас у меня два потенциальных соперника на защиту титула. Это Кэтлин Чукагян и Генри Сехудо..., – отметила Шевченко в эфире подкаста журналиста ESPN Ариэля Хелвани. – Когда увидела его видео, то засмеялась. Это смешно. Думала, он хотя бы поздравит меня с победой (недавно Шевченко защитила свой титул). Нужно быть аккуратным со своими желаниями. Он – охотник за золотом, но я могу сделать так, что он потеряет все свое состояние. Я не знаю, серьезно ли он, но он был настойчив. Я никого не боюсь. После последнего боя я сказала, что готова к любому сопернику.

Отметим, что Шевченко выступает в категории до 57 килограммов, до прихода в UFC она стала многократной чемпионкой мира по муай-тай и кикбоксингу. При этом в её ММА-карьере 7 побед сабмишном – болевыми или удушающими приемами.

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Сехудо весит 61 килограмм и является олимпийским чемпионом 2008 года по вольной борьбе. В июне 2019 года он завоевал пояс в UFC в легчайшем весе нокаутом, некоторые блогеры полагают, что Сехудо сумел выработать элитную ударную технику.