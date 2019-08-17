Австралийского теннисиста оштрафовали на $113 тысяч за то, что он матерился во время игры, покинул корт и разбил ракетки

Австралийский теннисист Ник Кирьос, проигравший во втором раунде Мастерса в Цинциннати россиянину Карену Хачанову со счетом 7:6(3), 6:7(4), 2:6, по итогам матча был оштрафован на 113 тысяч долларов.

Об этом сообщает NikSport, ссылаясь на Сегодня.

Львиная доля штрафа – 85 тысяч долларов – пришлась на 5 случаев неспортивного поведения (за один из случаев с Кирьоса сняли очко во время матча).

Оставшийся штраф приходится на нецензурные ругательства, а также за то, что теннисист покинул корт и испортил теннисный мяч. Кирьос использовал перерыв, чтобы без разрешения судьи покинуть корт и разбить две ракетки.

Ранее сообщалось, что николаевца Гривко дисквалифицировали с велогонки – он ответил на грубость и ударил соперника в лицо.