Украинский боксёр Усик может провести дебютный поединок в супертяжёлом дивизионе с россиянином

32-летний украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО), бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, может провести дебютный поединок в супертяжелом дивизионе с россиянином Андреем Федосовым (31-3, 25 КО).
Об этом сообщает NikSport, со ссылкой на sport.ua.
Российскому боксеру предложили провести бой с украинцем, Федосов пока не принял решение.
На этой неделе было официально подтверждено, что дебютный бой в супертяжелом дивизионе Усик проведет 12-го октября в Чикаго.
Ранее предполагалось, что оппонентом Усика станет камерунский ветеран Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), но тот недавно сменил промоутера.
Ранее легендарный боксер Майк Тайсон признался, что мошенничал при сдаче допинг-тестов.