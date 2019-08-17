Украинский боксёр Усик может провести дебютный поединок в супертяжёлом дивизионе с россиянином

Александр Усик 32-летний украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО), бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, может провести дебютный поединок в супертяжелом дивизионе с россиянином Андреем Федосовым (31-3, 25 КО).

Об этом сообщает NikSport, со ссылкой на sport.ua.

Российскому боксеру предложили провести бой с украинцем, Федосов пока не принял решение.

На этой неделе было официально подтверждено, что дебютный бой в супертяжелом дивизионе Усик проведет 12-го октября в Чикаго.

Ранее предполагалось, что оппонентом Усика станет камерунский ветеран Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), но тот недавно сменил промоутера.

Ранее легендарный боксер Майк Тайсон признался, что мошенничал при сдаче допинг-тестов.