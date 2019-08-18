В UFC прошла супербитва тяжеловесов – Миочич «вырубил» Кормье и вернул себе чемпионский титул

В Лас-Вегасе 40-летний американец Даниэль Кормье (22-2) потерял титул чемпиона UFC в тяжелом весе: он не смог подтвердить успех годичной давности и проиграл американцу хорватского происхождения Стипе Миочичу (19-3) нокаутом.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на сайт «В ринге».

Первые два раунда остались за Кормье, но во 2-м раунде он ткнул пальцем в глаз соперника, и это раздраконило Стипе; после длительной разведки и прощупывания противника он начал, наконец, выбрасывать удары. Оба здорово постояли в обоюдоострых обменах. 3-й раунд можно было отдавать любому из участников боя.

В четвертом раунде вразвалочку прессуя соперника, Кормье зевнул широкий левый хук под рёбра от убаюкавшего его внимание Стипе, и почти сразу же пропустил ещё и справа с голову. Он начал пятиться, и был вскоре забит у клетки. Судья зафиксировал технический нокаут.

Таким образом, Миочич вернул себе звание чемпиона UFC, которое удерживал в 2016-2018 годах. Завтра у Стипе день рождения – ему исполнится 37 лет. 13 месяцев назад на UFC 226 Кормье вырубил Миочича в конце 1-го раунда. Даниэль не проигрывал более 4,5 лет.