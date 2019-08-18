МФК «Николаев» обыграл «Волынь» в результативном поединке – все решил красивый гол Семенины

На Центральном стадионе 17 августа МФК «Николаев» в 4-м туре первой лиги обыграл луцкую «Волынь».

Об этом сообщает «НикСпорт».

МФК «Николаев» - «Волынь» (Луцк) - 3:2 Голы: Бугай (4), Берко (81), Семенина (84) - Бартулович (21), Горопевшек (46).

Начало встречи прошло под диктовку «корабелов» и как результат – гол Бугая на 4-й минуте после розыгрыша штрафного и нереализованный пенальти на 10-й минуте от Войцеховского.

«Волынь» отбила стартовый натиск хозяев и один из первых опасных моментов у ворот Старченко завершила точным ударом бывшего игрока полтавской «Ворсклы» Бартуловича – 1:1. С таким счетом команды ушли на перерыв.

Второй тайм начался с «пожара» во вратарской МФК «Николаев»: мяч после удара головой словенского легионера «Волыни» завис на линии ворот и сразу был выбит защитником, но арбитр был неумолим и зафиксировал гол – 1:2.

Матч близился к завершению и главный тренер «Николаева» Сергей Шищенко сделал две замены: вместо Войцеховского и Рогозинского на поле вышли Берко и Семенина. С заменами тренер николаевцев угадал на все 100%, потому что сначала Берко после подачи штрафного сравнял счет, а через несколько минут Семенина ударом со стандарта «снял паутинку» с левой от вратаря «девятки» - 3:2. Этот счет удалось удержать до финального свистка. Радости болельщиков не было предела, ведь это первая победа МФК «Николаев» на новом домашнем поле в этом сезоне.