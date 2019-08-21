Новым президентом Федерации велоспорта Украины избрали известного николаевского спортсмена Гривко

Новым президентом Федерации велоспорта Украины был избран известный в недавнем прошлом гонщик Андрей Гривко.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Sport.ua».

20 августа состоялась внеочередная конференция Федерации велоспорта Украины, на которой было принято решение уволить с поста руководителя федерации скандального Александра Башенко.

Напомним, что ранее Башенко нахамил чемпионке Европейских игр Анне Соловей, которая возмутилась, что её заслуги приписали чужому человеку. После этого Башенко странно себя вел в разговоре с журналисткой – предлагал поцеловаться и выглядел подвыпившим. Ситуация с Башенко привела к тому, что его лишили поста главы федерации.

- Наша федерация отвечает перед всей страной за развитие велоспорта. Мы видим очень большой рост популярности нашего спорта. Моя ответственность заключается в том, чтобы наладить работу федерации и способствовать увеличению популяризации велоспорта, как аматорского вида спорта, так и детского, чтобы украинские семьи хотели отдавать детей в велоспорт. Мне бы хотелось, чтобы у нас развивались и детские клубы, и профессиональная команда была, и были свои герои на Тур де Франс, на чемпионатах мира и флаг нашей страны поднимался высоко, - заявил Гривко.

Отметим, что 36-летний николаевец Гривко является многократным чемпионом Украины по велоспорту и ранее выступал за профессиональные иностранные команды. Больше всего он запомнился своими гонками за команду «Астана», за которую он выступал с 2010 по 2018 год.