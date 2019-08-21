В Николаеве на детском чемпионате Украины по шахматам сыграли сестры-четверняшки

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В Николаеве в чемпионате Украины по шахматам среди детей до 10 лет приняли участие четверняшки – Оля, Тина, Алина и Елизавета Прочаевы из Киева.

Об этом сообщила их мать Елена на своей странице в Facebook, пишет «НикСпорт».

По её словам, Николаев понравился их семье, но пока девочкам не удалось завоевать медали.

«Все на уровне: условия, организация, возможности отдыха», - отозвалась Елена о чемпионате.

Недавно семья Прочаевых прославилась в спортивных новостях, когда стало известно, что их дочери-четверняшки сыграли в Минске на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу для детей. Также там сыграла их сестра Нина, которая старше на пару лет. Всего у семьи Елены и Вадима Прочаевых из Киева шестеро детей – есть еще старший сын Иван.

Вадим Богданов

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